حبس المتهمين بسرقة «فيلا الخطيب» 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.وألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر.وعثرت أجهزة الأمن على المسروقات بحوزة المتهمين، وتبين أنهم عمال فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.وضبط بحوزة المتهمين (لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز آيباد)، واعترف المتهمون بالسرقة.وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.