رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اختطفت معلمين من مولدوفا».. وثائق جديدة تفضح «مخابرات أردوغان»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:02 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
أظهرت وثائق جديدة أن المعلمين الذين تم ترحيلهم قسرًا إلى تركيا في عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية ونظيرتها في دولة مولدوفا في سبتمبر 2018، تم اتهامهم بقضايا إرهاب من قبل المدعي العام التركي.

وأوضحت وثيقة بتاريخ 18 ديسمبر 2019، أن المدعي العام التركي أجرى تحقيقًا مع 14 مواطنًا تركيًا من بينهم مدرسون يعملون في مدارس «أوريزونت»، بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة التابعة لحركة «جولن» في مولدوفا، وذلك وفقًا لمجموعة الوثائق التي نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي.

واستند التحقيق إلى ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أي دليل ملموس على ارتكاب جرائم.

وكان من بين الـ 7 معلمين من مدارس أوريزونت، سادات حسن كاراكاوغلو، ورضا دوغان، ومجدات شلبي، ومحمد فريدون توفيكجي، حيث تآمرت المخابرات التركية مع سلطات مولدوفا لاختطافهم في سبتمبر 2018، وكان معظمهم يعيشون في مولدوفا منذ أكثر من 20 عامًا.

ولفت الموقع إلى أن تورغاي شين المدير العام لمدرسة أوريزونت الثانوية في كيشيناو، عاصمة مولدوفا، كان واحدًا من المدرجين ضمن التحقيق، واحتجزت الشرطة المولدوفية تورغاي بتهمة تمويل الإرهاب عندما كان متوجهًا إلى مطار كيشيناو الدولي في 31 مارس 2018، وتم إطلاق سراحه من حجز الشرطة في نفس اليوم وطلب اللجوء في مولدوفا.

من جهتها، أدانت المحاكم التركية المدرسين الأتراك بتهم تتعلق بالإرهاب وهم مسجونون حاليًا في تركيا، فمنهم رضا دوغان مدير فرع من مدارس أوريزونت، الذي تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات ونصف السنة في يوليو 2019، بالإضافة إلى أنه متهم بتمويل الإرهاب، وكان يعيش في مولدوفا منذ عام 1993.

بعد العملية الاستخباراتية، لجأ 5 من المعلمين الأتراك الـ 7 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «ECtHR»، التي فرضت غرامة على مولدوفا في يونيو 2019 لاختطاف المعلمين الأتراك بناءً على طلب تركيا.

وأمرت المحكمة الحكومة بدفع 25 ألف يورو لكل واحد من 5 مواطنين أتراك رفعوا قضاياهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لانتهاكهم الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما وجه المدعون العامون في مولدوفا لائحة اتهام إلى فاسيل بوتناري، الرئيس السابق لجهاز المخابرات في البلاد، بشأن عملية المخابرات غير القانونية في العام 2018.

على الجانب الآخر، خاطب المدعي العام لمولدوفا ألكسندر ستويان أوغلو في فبراير الماضي، هؤلاء المعلمين وعائلاتهم باللغة التركية، قائلا: "أنا آسف لأن مولدوفا لم تستطع الدفاع عن الحقوق الأساسية للمعلمين الأتراك، وآمل أن يكون ذلك درسًا للجميع".

كما أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حقيقة أن السفير التركي في مولدوفا اتهم المعلمين الأتراك بالإرهاب.

يذكر أن موقع نورديك مونيتور، كان قد كشف سابقًا كيف جمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن معارضي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في مولدوفا، وكيف تم استخدام تقارير الاستخبارات في القضايا الجنائية في البلاد.

ووفقًا لتقارير رسمية، أرسلت تركيا 570 طلب تسليم إلى 94 دولة في آخر 3 سنوات ونصف.

وتم اختطاف أكثر من 100 عضو من حركة الخدمة التابعة لجولن في الخارج من قبل المخابرات التركية وإعادتهم إلى تركيا كجزء من مطاردة الحكومة التركية في العالم، وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وحرموا من الحق في محاكمة عادلة.

موضوعات متعلقة

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك بعد «كارثة المصري»

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

تعرف على نتيجة مسحة لاعبي الزمالك بعد «كارثة المصري»

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

3 مستشفيات بقنا تسجل صفر إصابات بكورونا

منوعات

«الأمريكي للسيطرة على الأمراض» يحذر من الكمامات ذات الصمام

إجلاء أكثر من 11 ألف شخص بسبب الأمطار في الهند

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
10 منافذ لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
المزيد

الثقافة

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة

جاليرى لمسات ينظم معرض «جيل 2020» للخريجين

«بعد توقفها بسبب كورونا».. عودة اجتماعات نقابة التشكيليين

الفراعنة يتصدرون غلاف «ناشيونال جيوغرافيك العربية»