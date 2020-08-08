محتجون يحاولون اقتحام وزارة الداخلية اللبنانية

توجّه متظاهرون لبنانيون، مساء السبت، إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية وسط أنباء عن محاولة اقتحام لمقر الوزارة على غرار مقر وزارة الخارجية اللبنانية، وفقا لقناة العربية.وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم، ارتفاع عدد إصابات الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اليوم أمام البرلمان اللبناني إلى 32 جريحًا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و110 مصابين تم إسعافهم في موقع التظاهرات.واقتحم متظاهرون لبنانيون، مساء السبت، مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت، ومزقوا صورًا للرئيس اللبناني ميشال عون، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.وأعلن المتظاهرون عن اعتصام مفتوح داخل مقر الوزارة، رافعين رايات تطالب بنزع السلاح من حزب الله.