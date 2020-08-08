متظاهرون يعلنون مبنى «الخارجية» المقتحم مقرًا لـ«الثورة اللبنانية»

أعلن المتظاهرون اللبنانيون، مساء السبت، اتخاذهم مقر وزارة الخارجية في الأشرافية، مقرا للثورة اللبنانية، وفقا لقناة العربية.وانضم إلى المحتجين داخل مبنى الخارجية العسكريون المتقاعدون من الجيش اللبناني.وأكدت وكالة رويترز، إطلاق الشرطة للرصاص في موقع التظاهرات في بيروت.وكان متظاهرون لبنانيون، مساء السبت، اقتحموا مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت، ومزقوا صور الرئيس ميشال عون، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.وأعلن المتظاهرون عن اعتصام مفتوح داخل مقر الوزارة، رافعين رايات تطالب بنزع السلاح من حزب الله.