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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرقة الإنقاذ التشيكية توقف عملها في بيروت بسبب الوضع الأمني

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:06 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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اضطر فريق الإنقاذ التشيكي الذي وصل إلى لبنان للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بعد انفجار بيروت، إلى وقف العمل، بعد تعليمات من قيادة الجيش اللبناني بسبب تعقيد الوضع الأمني.

وقال مارتن كافكا المتحدث باسم إدارة الإطفاء التشيكية، اليوم السبت، إن فريق الإنقاذ التشيكي، يضم 36 شخصا من رجال الإطفاء والأطباء.

وأضاف كافكا: "طلبت قيادة الجيش اللبناني، من فرق الإنقاذ الأجنبية التي وصلت للمساعدة في لبنان، بوقف العمل مؤقتا والعودة إلى أماكن انتشارها".

وبرر الجيش اللبناني ذلك، بتدهور الوضع الأمني.

وذكر كافكا، أن فريق الإنقاذ التشيكي، واصل طوال يوم الجمعة، البحث عن العالقين تحت الانقاض في بيروت.

وتابع كافكا القول: إن "العمل جرى يوم الجمعة في الموقع الذي خصصه الجيش لفريقنا في منطقة مستودع المرفأ السابق، حيث يمكن أن ترسو سفن كبيرة محملة بمواد إغاثة للبنانيين، ومن ثم تنقل هذه البضائع برا، وقبل أن تقوم المركبات الثقيلة بفتح الطريق أمام الشاحنات، من الضروري التحقق بعناية من الآثار التي قد لا يزال الناس فيها".

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