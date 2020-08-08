لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)

رفع متظاهرون لبنانيون، السبت، شعارات وصور تطالب بشنق وقتل السياسين اللبنانيين والمسؤولين بالدولة، ضمن تظاهرات غاضبة خرجت اليوم في عموم البلاد على خلفية تفجيرت بيروت.وتظهر الصور المرفوعة كل من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ورئيس الحكومة حسّان دياب ورئيس البرلمان نبيه برّي وسعد الحريري رئيس الوزراء السابق وغيرهم، وهم معلقون على المشانق.ويشهد محيط البرلمان اللبناني، توترًا كبيرًا حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبًا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة.وخرجت تظاهرة عصر اليوم في بيروت، تعبيرًا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وجرح أكثر من 5 آلاف بخلاف عشرات المفقودين.