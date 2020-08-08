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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:42 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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رفع متظاهرون لبنانيون، السبت، شعارات وصور تطالب بشنق وقتل السياسين اللبنانيين والمسؤولين بالدولة، ضمن تظاهرات غاضبة خرجت اليوم في عموم البلاد على خلفية تفجيرت بيروت.

وتظهر الصور المرفوعة كل من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ورئيس الحكومة حسّان دياب ورئيس البرلمان نبيه برّي وسعد الحريري رئيس الوزراء السابق وغيرهم، وهم معلقون على المشانق.

ويشهد محيط البرلمان اللبناني، توترًا كبيرًا حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبًا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة.

وخرجت تظاهرة عصر اليوم في بيروت، تعبيرًا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وجرح أكثر من 5 آلاف بخلاف عشرات المفقودين.
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)
لبنانيون يعلقون مشانق للمسؤولين في ساحات بيروت (صور)

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