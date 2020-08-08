الجيش اللبنانى يطالب المتظاهرين السلميين بالخروج من أماكن الاعتداءات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن الجيش اللبناني طالب المتظاهرين السلميين بالخروج من الأماكن التي تحصل فيها اعتداءات على عناصرها ببيروت.وبسبب التوتر في محيط البرلمان اللبناني، حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة.وتحاول القوى الأمنية حصر المحتجين في بقعة جغرافية محددة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.ويذكر أن انفجارًا مدمرًا، وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 158 وعدد المصابين إلى 6000 ولا يزال هناك 21 مفقودا.