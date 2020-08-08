محتجون يحاولون إزالة الحواجز الأسمنتية أمام البرلمان اللبناني

حاول المحتجون اللبنانيون، اليوم السبت، اختراق الحواجز الأسمنتية والمعدنية التي تحيط بمبنى البرلمان اللبناني، في أعقاب الاشتباكات الدائرة بين متظاهرين وقوات الأمن، وفقا لفضائية «سكاي نيوز العربية».ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبناني بالحجارة، فيما ردت عليهم قوات مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما نجح بعض المتظاهرين في إزالة العائق الحديدي المؤدي إلى مجلس النواب، في وقت بدأت فيه القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في وجه المتظاهرين.وكان قد أعلن حزب الكتائب اللبنانية، اليوم، استقالة نوابه الثلاث من البرلمان اعتراضا على أحداث تفجيرات مرفأ بيروت التي وقعت الثلاثاء الماضي، وخلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية على الدولة اللبنانية.