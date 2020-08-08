وليد جنبلاط: الشعب اللبنانى بحاجة لحكومة حيادية

قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم السبت، إن الشعب اللبناني بحاجة لحكومة حيادية وإجراء انتخابات على أساس قانون انتخابي غير طائفي.وأضاف وليد جنبلاط، أن المسئولية تقع على الطبقة السياسية التي ترفض التغيير، في نبأ عاجل نقلًا عن فضائية "الحدث".وأكد جنبلاط، أنه أول من طالب بتحقيق دولي بشأن انفجار المرفأ في بيروت الذي تسبب في إسقاط الضحايا.يذكر أن انفجارًا مدمرًا، وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.