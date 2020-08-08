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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهمين بسرقة أغطية غرف كابلات الاتصالات في بورسعيد

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:06 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحي ببورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط عاطلين مقيمين بمحافظة الدقهلية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، وبحوزتهما "2 غطاء" غرفة مؤمنة خاصة بكابلات بإحدى شركات الاتصالات.

وبمواجهتهما أقرا بالاستيلاء على المضبوطات، بغرض بيعها والاستفادة من قيمتها المادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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