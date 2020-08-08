ضبط متهمين بسرقة أغطية غرف كابلات الاتصالات في بورسعيد

تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحي ببورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط عاطلين مقيمين بمحافظة الدقهلية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، وبحوزتهما "2 غطاء" غرفة مؤمنة خاصة بكابلات بإحدى شركات الاتصالات.وبمواجهتهما أقرا بالاستيلاء على المضبوطات، بغرض بيعها والاستفادة من قيمتها المادية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.