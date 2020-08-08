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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:31 ص
هند رستم
هند رستم
ايهاب مصطفى
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قالت الفنانة هند رستم:" لا أجد من الفنانات من تستحق لقب ملكة الإغراء من بعدي، بالفعل لا توجد واحدة تستحق هذا اللقب، كلهن يتصورن أن الإثارة والعري وخلع الملابس هو الإغراء، وهن لا يجدن فن الإثارة بدون العري أو الخلع، وهذا هو الفرق بيني وبينهن.

وأضافت في حوار لمجلة الكواكب:" إن عرض علي أي دور إغراء سوف أؤديه ولكن بمفهومي أنا عن الإغراء وليس بمفهومهم عنه.

وواصلت رستم:" أحب أدواري الأخيرة إلي هو دوري في فيلم "أعظم طفل في العالم"، والذي أخرجه جلال الشرقاوي، وبالرغم من عدم عرضه في مصر، لكن الفيلم حقق نجاحًا هائلًا أثناء عرضه في بيروت".

واستطردت:" يعجبني في ميرفت أمين أنها لا تقلد أحد، وهي مجتهدة جدا، أما نجلاء فتحي فهي صاحبة وجه جميل ومألوف ولا بد لها من بذل المزيد من الجهد، أما نيللي فهي ممثلة جيدة ولكن عليها أن تقلل من درجات الانفعال في أدائها التمثيلي.

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