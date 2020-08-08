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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:29 ص
هند رستم
هند رستم
ايهاب مصطفى
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حضرت الفنانة هند رستم حفل افتتاح فيلمها "صراع في النيل" بالإسكندرية، ونزلت في فندق متروبول بوسط المدينة، وكانت الصحف كلها تتحدث في ذلك الوقت عن حادث الانتحار الشهير الذي وقع في الفندق في ذلك الوقت.

وعندما رجعت هند رستم إلى الفندق ظلت في غرفتها حتى وقت متأخر من الليل، وأرادت شرب القليل من الماء فنادت على خادم الغرف وطلبت منه القليل من الماء لتشرب، وحين رجع بالماء بادلته رستم الحديث عن حادث الانتحار الذي وقع في الغرفة، فقال لها خادم الغرف: "المرحوم كان نازل في اوضتك دي، وكان ينام على سريرك، ووجدناه على سريرك وقد قطع شريانه وتدفق منه الدم على الملاءات، وملأ الحجرة كلها".

وتجمدت هند رستم من الرعب ونادت خادمتها التي كانت تصطحبها معها، وبقيت منكمشة على أريكة بجوار السرير تنظر إليه طوال الليل، وبقيت عيناها مفتوحة من الرعب، حتى اتصلت بجمال الليثي منتج الفيلم وطلبت منه أن تعود على القاهرة على الفور، وحين أتى الليثي وطلب من هند رستم أن تنزل للإفطار، وجدها تكاد تموت من الرعب، وذلك حسبما ذكر الكاتب الصحفي عبد النور خليل في مذكرات جمال الليثي.

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