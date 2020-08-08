ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.واحتدمت الأزمة في العلاقات بين واشنطن وطهران بعد مقتل قاسم سليماني جراء ضربة صاروخية أمريكية استهدفته بالقرب من مطار بغداد الدولي، في 3 يناير الماضي.وردت طهران على ذلك باستهداف قاعدتين تستخدمها القوات الأمريكية في العراق، هما "عين الأسد" بمحافظة الأنبار، و"حرير" في مدينة أربيل شمال العراق.أما بشأن العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، فإنها تشهد تصعيدا وحربا كلامية بين الفترة والأخرى، إلا أن ترامب أعلن في التاسع من يونيو الماضي أنه مستعد لعقد اجتماع آخر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، قائلا إنه يعتقد أنه قد يكون مفيدا.من جهتها قالت كوريا الشمالية التي يبدو أنها محبطة من غياب أي مؤشر على تخفيف العقوبات المفروضة عليها، في الأسابيع الأخيرة إنها لا تنوي الجلوس مرة أخرى مع الولايات المتحدة.وبدأت كوريا الشمالية والولايات المتحدة عام 2018 مفاوضات مباشرة حول تسوية التوتر في شبه الجزيرة الكورية أسفرت عن تغير كبير في نبرة تصريحات كل من ترامب وكيم جونغ أون، اللذان أجريا 3 لقاءات ثنائية في حدث غير مسبوق في تاريخ البلدين، لكن العلاقات بين الطرفين شهدت لاحقا توترات جديدة مع عدم تسجيل أي تقدم في العملية التفاوضية التي تم وقفها أواخر 2019.