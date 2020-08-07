الأول على «ثانوية الإسماعيلية»: أريد منحة لدراسة الهندسة بالجامعة الألمانية

خيمت حالة من الفرح والسعادة على أسرة الطالب كريم محمد صالح، عقب تلقيهم خبر النجاح والحصول على المركز الأول علمي رياضة على مستوى محافظة الإسماعيلية بمجموع (99.76%).وقال كريم محمد صالح في تصريحات لـ«الدستور»: «شعرت بسعادة عارمة عندما تلقيت خبر نجاحي وتفوقي.. كنت أذاكر طوال اليوم، كما أن مشكلة الثانوية العامة ليست في صعوبة المقررات الدراسية بقدر ما هي في التوتر والضغط العصبي على الطلاب والأسر معًا».وأضاف «كريم» أنه يتمنى الحصول على منحة دراسية بالجامعة الألمانية لدراسة الهندسة.