رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط التسجيل الإلكتروني للكلية الحربية 2020

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:04 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
يحلم الكثير من الطلاب في مصر بالإلتحاق بالكلية الحربية 2020، ويمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2020 أو الحاصلين على الثانوية الأزهرية أو خارجين الجامعات بالإلتحاق بالكلية الحربية، وذلك من خلال الأوراق المطلوبة ورابط التسجيل الاكتروني للكلية الحربية 2020، وذلك بالتنسبق بالكليات والمعاهد العسكرية.

يقدم لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط التسجيل الاكتروني للكلية الحربية 2020 والمعاهد العسكرية والشروط المطلوبة لقبول الطالب في الكلية.

كشفت القوات الحربية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين الثانوية العامة 2020 والثانوية الأزهرية 2020 وخارجي الجامعات بشروط معينة يجب استفيائها وذلك للإلتحاق بالكلية الحربية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه القوات الحربية للتسهيل على الطلاب والتقديم في المواعيد المعلن عنها.

رابط التسجيل الاكتروني للكلية الحربية 2020 : tansiq.mod.gov.eg


وأعلنت القوات الحربية، عن آخر موعد للتقديم في الكلية الحربية وهو 27 يوليو من الشهر الجاري، وذلك بعد سحب ملف التقديم وتسجيل البيانات إلكترونياً.

ويعرض لكم " الدستور " موعد سحب ملف التقديم والشروط المطلوبة لقبول الطلاب بالكلية الحربية


يبحث الطلاب الخرجين من الثانوية العامة 2020 والطلاب الأزهرية على الشروط المطلوبة لقبول الطلاب بالكلية الحربية، ويمكن للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكلية الحربية دفعة 2020، وذلك من خلال سحب الكلية الحربية في منطقة مصر الجديدة، وذلك في خلال الفترة من 18 يوليو 2020 حتى 26 يوليو 2020 وذلك بعد استفياء كافية الشروط المطلوبه وهي:

الشروط المطلوبة بخصوص التقديم في الكلية الحربية 2020


1 - أن يكون الطالب من أبوين مصريين الجنسية

2 - أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية

3 - حسن السير والسلوك

4 - أن لا يكون متزوج أثناء فترة الدراسة بالكلية الحربية

5 - أن يتعهد بعدم الزواج حتى إنتهاء مدة الدراسة بالإضافة أن يكون غير مفصول من معهد أو كلية عسكرية سابقة، أو حكم عليه في قضية جنائية.

6 - أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو بالنسبة للخرجي الجامعات أن يكون من دفعة 2019 أو دفعة 2020، وأن يكون تقديرة أعلى من جيد.

اقرأ ايضا

موعد انتهاء تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020

كليات يشترط فيها اختبارات القدرات بتنسيق الثانوية العامة 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. «التعليم» ترد على استغاثة بسملة طالبة الثانوية: لو ليها حق هتاخده

التحريات: فيلا «الخطيب» المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات

طلب إحاطة بشأن تأخر صرف المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة

إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية ريهام سعيد

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

لخسارة 12 كيلو في الشهر.. اتبعوا ريجيم الكيوي والأناناس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون

مع صدور طبعتها الـ8.. «حكاية بلا بداية ولا نهاية» تناقش ماهية الوجود البشري