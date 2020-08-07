رابط التسجيل الإلكتروني للكلية الحربية 2020

رابط التسجيل الاكتروني للكلية الحربية 2020 : tansiq.mod.gov.eg

ويعرض لكم " الدستور " موعد سحب ملف التقديم والشروط المطلوبة لقبول الطلاب بالكلية الحربية

الشروط المطلوبة بخصوص التقديم في الكلية الحربية 2020





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يحلم الكثير من الطلاب في مصر بالإلتحاق بالكلية الحربية 2020، ويمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2020 أو الحاصلين على الثانوية الأزهرية أو خارجين الجامعات بالإلتحاق بالكلية الحربية، وذلك من خلال الأوراق المطلوبة ورابط التسجيل الاكتروني للكلية الحربية 2020، وذلك بالتنسبق بالكليات والمعاهد العسكرية.يقدم لكم " الدستور " كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط التسجيل الاكتروني للكلية الحربية 2020 والمعاهد العسكرية والشروط المطلوبة لقبول الطالب في الكلية.كشفت القوات الحربية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين الثانوية العامة 2020 والثانوية الأزهرية 2020 وخارجي الجامعات بشروط معينة يجب استفيائها وذلك للإلتحاق بالكلية الحربية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه القوات الحربية للتسهيل على الطلاب والتقديم في المواعيد المعلن عنها.وأعلنت القوات الحربية، عن آخر موعد للتقديم في الكلية الحربية وهو 27 يوليو من الشهر الجاري، وذلك بعد سحب ملف التقديم وتسجيل البيانات إلكترونياً.يبحث الطلاب الخرجين من الثانوية العامة 2020 والطلاب الأزهرية على الشروط المطلوبة لقبول الطلاب بالكلية الحربية، ويمكن للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكلية الحربية دفعة 2020، وذلك من خلال سحب الكلية الحربية في منطقة مصر الجديدة، وذلك في خلال الفترة من 18 يوليو 2020 حتى 26 يوليو 2020 وذلك بعد استفياء كافية الشروط المطلوبه وهي:1 - أن يكون الطالب من أبوين مصريين الجنسية2 - أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية3 - حسن السير والسلوك4 - أن لا يكون متزوج أثناء فترة الدراسة بالكلية الحربية5 - أن يتعهد بعدم الزواج حتى إنتهاء مدة الدراسة بالإضافة أن يكون غير مفصول من معهد أو كلية عسكرية سابقة، أو حكم عليه في قضية جنائية.6 - أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو بالنسبة للخرجي الجامعات أن يكون من دفعة 2019 أو دفعة 2020، وأن يكون تقديرة أعلى من جيد.