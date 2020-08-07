ضبط 77 مخالفة لقرار وقف البناء خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 77 شخصا لمخالفتهم القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، بمختلف محافظات الجمهورية لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال البناء.يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات.