وفاة مساعد وزير الدفاع السعودى متأثرًا بمرضه

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، عن وفاة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه.ونعت وزارة الدفاع السعودية، في بيان أوردته وكالة السعودية (واس)، فقيدها قائلة " تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".