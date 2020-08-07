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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بهاء الحريرى: حزب الله منظمة إرهابية وهى المسئولة عن الميناء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:21 م
​بهاء الحريري
​بهاء الحريري
مروة عنبر
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قال نجل رئيس حكومة لبنان الأسبق، ​بهاء الحريري،​ بأن ​حزب الله​ هو المسئول عن ​الميناء​ والمستودع، وكل شخص في المدينة يعرف أن حزب الله يسيطر على مرفأ و​مطار بيروت​، وأنه من غير المعقول أن السلطات لا تعرف أن نترات الأمونيوم القاتلة مخزنة في مستودع هناك.

وقال بهاء الحريري في حديث لصحيفة الديلي ميل البريطانية: "إن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف سمح لهذه المادة القابلة للاشتعال ولمدة 6 سنوات، أن تبقى في قلب هذه المدينة التي يسكنها مليونا شخص، من الواضح تمامًا أن حزب الله هو المسئول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم".

وأكد "الحريري" أنه لا شيء يدخل أو يخرج من الميناء أو ​المطار​ من دون علم حزب الله، وقد كان قرارهم بوضعها في وسط مدينة يسكنها مليونا شخص كارثة مطلقة، فأصبح الان لدينا مدينة مركزية مدمرة".

وتابع: "لا أستطيع التكهن بالأحداث الدقيقة التي وقعت بالميناء في ذلك اليوم بالتحديد، لكن حزب الله منظمة إرهابية معروفة، وأعتقد أنه كلما ألحقوا المزيد من الدمار كان ذلك أفضل حالا لهم"، وفقًا لما نقلته العربية نت.

وشدد الحريرى على أن علاقتهم التكافلية مع ​الحكومة​ تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون، متابعًا "فلا يمكنك أن تثق في الحكومة أو حزب الله لإجراء ​تحقيق​ سليم، لذا نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة، كما أن هناك علاقة مفلسة بين هذين بحيث يجب عليهما التنحي، إن التاريخ أثبت أن أمراء الحرب لا يبنون بلدًا، بل يسيئون معاملته ويستبيحون حرمته. نحن بحاجة إلى تحويل لبنان من دولة إلى أمة".

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