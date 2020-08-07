خبير يكشف سبب السحابة البنية في «انفجار بيروت»

قال ستيوارت ووكر أستاذ بكلية الكيمياء الجنائية والتحليلية في جامعة فلندرز الأسترالية، إن اللقطات المصورة لانفجار مرفأ بيروت تظهر دخانا أبيض ورماديا، تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان الأحمر الذي يميل للبني، وسحابة فطر بيضاء كبيرة وهذا يشير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة نترات أمونيوم بيضاء وأكسيد نيتريك أحمر وبني سام وماء.وأضاف "ستيوارت": "لو أنك تصنع متفجرات من نترات الأمونيوم فلا يجب أن تظهر معك هذه السحابة بنية اللون ظهورها يعني أن معدل الأكسجين غير صحيح، بالتالي فهو لم يتم خلطه كمواد متفجرة، ويبدو أن الحادث لم يكن متعمدا".وأعلن رونالد ألفورد، المدير العام لشركة "ألفورد تكنولوجيز" هي شركة بريطانية متخصصة في التخلص من المواد المتفجرة، أن هذا الانفجار يصنف بأنه أقل من قنبلة نووية، وأقوى من قنبلة تقليدية، ربما يكون هذا من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر الزمن.ونترات الأمونيوم، التي كانت مخزنة بمرفأ بيروت وانفجرت الثلاثاء الماضي، هي عبارة عن مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صناعة الأسمدة وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم، وتعتبر مادة آمنة نسبيا في حال كانت بعيدة عن التلوث وجرى تخزينها بشكل صحيح، لكنها تكون شديدة الخطورة لو طالها التلوث أو تم خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن.يمكن أن يؤدي تعرض كمية كبيرة من نترات الأمونيوم لحرارة شديدة إلى حدوث انفجار، كما يمكن أن يتسبب تخزينها قرب خزانات وقود ضخمة بكميات كبيرة وفي منشأة سيئة التهوية في حدوث انفجار هائل، وكلما كانت الكمية أكبر كلما زاد احتمال تعرضها للانفجار.وأدى انفجار ضخم في منطقة المستودعات بمرفأ بيروت البحري إلى مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة قرابة 5000 آخرين، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مُخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.