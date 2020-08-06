البابا تواضروس يستقبل منصور عامر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، رجل الأعمال منصور عامر، في المقر البابوي بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.وأهدى الضيف قداسة البابا تواضروس، كتابًا من تأملاته بعنوان «هكذا توافقت أخلاقنا».ومن ناحية أخرى، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الجمعة 7 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم، التى تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء، على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم السبت 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.