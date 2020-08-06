ننشر مناظرة النيابة لجثة القهوجي المنتحر بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول انتحار قهوجي، بسبب خلافاته مع والده.وتبين من خلال مناظرة جهات التحقيقات للجثة، أنها لشاب عشريني، بها طلق ناري بالرأس، ومرتدي جميع ملابسه وملقى على الأرض.وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على شاب مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب ٢٤عامل، قهوجى، مصاب بطلق خرطوش.وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على الانتحار بسبب خلافات مع والده، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.