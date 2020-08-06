لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار شبرا

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام، التحقيقات في انهيار أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة الساحل بحي شبرا.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار بشارع حنا حبيب في حى شبرا، ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه.كان نائب محافظ القاهرة قد أكد أنه تم إخلاء العقار من السكان حفاظًا على سلامتهم، لحين البت فى سلامة العقار الإنشائية وصدور التقرير الفني للتعامل مع العقار سواء بالإزالة أو الترميم، موضحا أن الانهيار لم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح.