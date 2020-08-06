شكري وبومبيو يبحثان أزمتي ليبيا وسد النهضة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار التواصل والتنسيق المستمر للتأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.من جانبه، صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الاتصال شهد تشاورًا بين الجانبين حول عدد من الموضوعات الاستراتيجية التي تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتّين، وكذا سبل تعزيزها في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة.وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تناقشا، خلال الاتصال، حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة، حيث عرض الوزير شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال "إعلان القاهرة" المندرج ضمن إطار مخرجات "مسار برلين".كما استعرض «شكري» آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة، والقضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها الوزير شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخرًا لرام الله.