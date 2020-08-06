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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير خارجية اليونان: اتفاقية تركيا والوفاق ليست قانونية وسنواجه التحديات مع مصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:53 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
أحمد عاشور
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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن هناك تواصلا تاما ومستمرا بين اليونان ومصر على أعلى المستويات.

وأكد "دندياس"، أن الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا ليست قانونية، مشيرا إلى أن اليونان ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر.

وكان وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، قد وقعا اتفاق ترسيم الحدود البحرية، اليوم الخميس.

وتسمح الاتفاقية لمصر بالتنقيب عن الغاز في منطقة المتوسط، عقب توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقية إقامة منطقة اقتصادية خالصة في 9 يونيو الماضي.

وقد وصل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في زيارة سريعة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها مع نظيره سامح شكري، وذلك لمناقشة الأوضاع في البحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية والوضع في ليبيا والقضايا ذات الاتجاه المشترك بين البلدين.

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