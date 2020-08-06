أردوغان يعين متهمًا بـ«خيانة الوطن» رئيسا للاستخبارات البحرية

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا بتعيين الأميرال يالتشين أوزكوتوك، الذي سبق اتهامه بــ«خيانة الوطن» كرئيس لقيادة الاستخبارات التابعة لقيادة القوات البحرية، المعروفة بـ«المخابرات البحرية».واتهم أوزكوتوك في جرائم التجسس والابتزاز العسكري في إزمير من خلال كتابة تعليق «ترسل إلى صديقنا في اليونان» على وثيقة سرية للغاية تتعلق بالخطط العسكرية للوحدات التركية.وكانت «وكالة أنكا للأنباء»، قالت إن التعيين يأتي ضمن حملة التعيينات الجديدة التي يصدرها أردوغان بشأن بعض قادة البحرية التركية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية التركية.