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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول: ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 16 والمشردين لـ1648

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:28 ص
الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
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أعلن المقر المركزي لإدارة الكوارث في كوريا الجنوبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العاصمة سول والمناطق الوسطى من البلاد في مطلع الشهر الجاري إلى 16 شخصًا، ولا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين.

وذكر المركز- في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني- أن عدد المشردين ارتفع إلى 1648 شخصًا من 991 أسرة، منهم 645 شخصًا في إقليم تشونج تشيونج الشمالي، و493 شخصًا في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

وأضاف أنه تم إجلاء 2053 شخصًا في المناطق الحدودية مثل بلدة تشول وون بإقليم كانج وون، وبلدة يون تشون، ومدينة باجو بإقليم كيونج كي إلى مأوى حكومية مثل مدارس وصالات للألعاب الرياضية وغيرها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في هذه المناطق منذ مطلع الشهر الجاري.

وأشار إلى استمرار الأضرار التي لحقت بالممتلكات في الارتفاع، حيث تضررت 5177 منشأة خاصة وعامة منذ الأول من أغسطس.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار الغزيرة 8065 هكتارًا، حيث غمرت المياه 7231 هكتارًا منها، ولا يزال حظر حركة المرور ساريًا في الطرق والسكك الحديدية، حيث تم تعليق تشغيل 3 خطوط للسكك الحديدية بشكل جزئي أو كامل.

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