مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم داخل بئر بقرية الجزيرة بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة أثناء التنقيب عن الآثار.تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بمصرع ٣ أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل بئر بقرية الجزيرة التابعة لقرية الطلمبات التابعة لدائرة مركز أبوحمص.بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من «السعيد عبدالقوى محمد عبدالقوى» ٣١ سنة من مركز إدكو، و«خميس سعد محمد الزيات» ٣٥ سنة من مركز إدكو، و«سعد الصافي بلال» ٣٢ سنه من مركز إدكو، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.