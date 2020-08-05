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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: أمريكا تريد حذف التطبيقات الصينية «غير الموثوقة» من المتاجر الإلكترونية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:52 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد رؤية التطبيقات الصينية "غير الموثوقة" وقد حذفت من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، واصفا تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني (تيك توك) وتطبيق التراسل (وي تشات) بأنهما "تهديدان كبيران".

وفي إطار الإعلان عما أسماه التوسع في الجهود الأمريكية من أجل "شبكة نظيفة" قال بومبيو إن واشنطن ستعمل على حجب تطبيقات صينية مختلفة، كما ستعمل على منع شركات الاتصالات الصينية من الوصول إلى معلومات حساسة عن المواطنين والأعمال الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بحظر تطبيق (تيك توك) الشهير الذي يتعرض للانتقاد من مشرعين ومن الإدارة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع تصاعد توتر مستمر بين واشنطن وبكين منذ شهور.

وأمام تطبيق (تيك توك) مهلة تنتهي في 15 سبتمبر، إما يكون حينها باع عملياته في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت أو يتعرض للحظر التام.

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