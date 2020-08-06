كيت وينسلت: زوجى شعر بالغيرة من نجاحى

تحظى النجمة العالمية كيت وينسلت بشعبية كبيرة على مستوى العالم، بجمالها الفريد من نوعه وعيناها اللامعتان وطلتها الساحرة التي ظهرت في كثير من الأفلام لتتربع على عرش الجوائز العالمية خاصة جوائز إيمي وجرامي.وفي مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية قالت كيت وينسلت: "الحب والنجاح والشهرة عوامل أساسية للحياة، لكن تتحول الحياة لجحيم عندما تعيش المرأة برفقة رجل يغير من نجاحها".وعن زواج سابق لها تابعت وينسلت: "أحبّبت زوجي أكثر من كرامتي لكنه كان يشعر بالغيرة من النجاح والمال، فوضعت كبريائي جانبا وصمت فقط لإرضاء زوجي، لكن لا فائدة".جدير بالذكر أن الممثلة البريطانية كيت وينسلت تستعد لتنال جائزة "Tribute Actor" في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر المقبل وقالت جوانا فيسنتي، المديرة التنفيذية والرئيسة المشاركة لـ TIFF، في بيان: "يستمر حضور Kate الرائع والرائع على الشاشة في جذب وإمتاع وإلهام الجماهير والممثلين على حد سواء".