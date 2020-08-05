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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شهيرة لـ«الدستور»: «اطمنوا.. محمود ياسين بخير»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:07 م
شهيرة
شهيرة
أحمد عارف
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طمأنت الفنانة الكبيرة «شهيرة» جمهور ومحبي الفنان القدير محمود ياسين على صحته بعد أنباء أشيعت عن تدهور حالته، مؤكدة أن زوجها بخير وبصحة جيدة.

وقالت شهيرة لـ«الدستور»: الحمدلله، حالة محمود الصحيّة مستقرة، لكنه لا يستطيع معاودة نشاطه الفني في هذه الفترة.

وقدم محمود ياسين المئات من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة خلال مشواره الفني الثري، وكان آخر أعماله فى السينما فيلم «جدو حبيبي» منذ ثماني سنوات وشارك بطولته مع الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز وبشرى وأحمد فهمي، فيما كان مسلسل «ماما في القسم» مع الفنانة سميرة أحمد في 2010 آخر عمل تليفزيوني قدمه الفنان القدير مع المخرجة رباب حسين وتأليف يوسف معاطي وشاركت فى بطولته رانيا فريد شوقي.

كانت الفنانة شهيرة قد كشفت، أمس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة عن تطور الحالة الصحية للفنان الكبير قائلة إنه مصاب بالزهايمر وإن هذا المرض ليس له علاج، رافعة يديها بالدعاء لكي يكتب الله له الشفاء العاجل.

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