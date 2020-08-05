بـ326 مليون جنيه.. توصيل الصرف الصحى لقرى المنوفية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الإنتهاء من تنفيذ مشروعات مد شبكة الصرف الصحى بقرى محافظة المنوفية بنهاية يونيو المقبل 2021، بتكلفة إجمالية قدرها 326 مليون جنيه، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف توصيل خدمة الصرف الصحى لكلًا من قرية مجيريا، أبو عوالى، الانجب، ساقية المنقدى، أبو رقبه بمحافظة المنوفية بتكلفة إجمالية 146 مليون جنيه، لافتة إلى أن حجم المخصصات خلال العام المالى الماضى بلغت 20 مليون جنيه أنفقت بنسبة 100%.كما تنفذ الحكومة مشروعًا آخر لتوصيل خدمة الصرف الصحى لقرى زنارة، بابل، كفر حمام، عمروس بالمنوفية بتكلفة 180 مليون جنيه، تنتهى بحلول منتصف العام المقبل 2021.