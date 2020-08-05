إصابات كورونا بألمانيا تصل لـ212 ألفا و828 والوفيات 9163

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 212 ألفا و828 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بقيت عند 9163 حالة، وقد تعافى 194 ألفا و173 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء تسجيل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.