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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الأمريكية: انبعاث غازات سامة أعقبت انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:13 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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قالت السفارة الأمريكية في بيروت إنه ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة إثر انفجار مرفأ بيروت، داعية سكان المنطقة إلى البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت السفارة في بيان "نحن نتابع عن كثب تقارير عن الانفجار في ميناء بيروت أو بالقرب منه".

ودعت السفارة مواطنيها في المنطقة المتضررة إلى مراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية.

ولفتت إلى أن هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في الانفجار لذا يجب على جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة إن وجدت.

وحثت مواطني الولايات المتحدة في المناطق المتضررة الذين هم بأمان على الاتصال بأحبائهم مباشرة أو تحديث وضعهم على وسائل التواصل الاجتماعي كما دعت المواطنين الأمريكيين على تجنب المناطق المتضررة.

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