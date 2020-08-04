غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

يستضيف بيت شعر الأقصر، اليوم الأربعاء، الشاعر رمضان عبد العليم في حفل توقيع ومناقشه لديوانه "التحيات للنيل" وذلك في السابعة مساءً.يناقش الديوان الدكتور النوبي عبد الراضي الذي يقدم إضاءات نقدية حول الديوان الصادر عن مطبوعات بيت شعر الأقصر، حيث يقام الحفل وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).