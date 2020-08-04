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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 11 فى هبوط اضطرارى لطائرة أممية فى مالى

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:09 م
هبوط اضطرارى لطائرة
هبوط اضطرارى لطائرة
أ ش أ
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هبطت طائرة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بشكل اضطراري شمال مالي، مما أدى إلى إصابة ركابها 11 بجروح.

وذكرت صحيفة "مالي اكتياليتي"، أن الطائرة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي هبطت بشكل اضطراري قرب مطار "غاو"، مما أسفر عن إصابة ركابها جميعا، وأحدهما جروحه خطيرة.

ووفق مصادر صحفية مالية، فإن الطائرة الآتية من باماكو كانت تقل 4 من أعضاء فريق عمل الأمم المتحدة و7 من طاقم الطائرة، وهبطت خارج المدرج في مطار "غاو"، وتعرضت لأضرار كبيرة.

وأضافت المصادر، أنه تم إجلاء المصابين فورا إلى المراكز الطبية التابعة للقوات الدولية ومينوسما لتلقي الرعاية المناسبة، مؤكدة أنه سيصدر أمر بفتح تحقيق في أسرع وقت ممكن لتحديد سبب هذا الحادث.

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