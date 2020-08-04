ننشر نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس natiga thanwy

هنأ الدكتور طارق شوقي في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي طلبة الثانوية العامة بنجاحهم، كما هنأ أوائل الثانوية العامة على تفوقهم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من هنا

نتيجة الثانوية العامة

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات، إن عدد أوائل الثانوية العامة بلغ 30 طالبا، وقائمة الأوائل تشمل طلاب الثانوية العامة في الثلاثة شعب، إضافة إلى مدارس المتفوقين والطلبة المكفوفين، حيث سيتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لإعلان نسب النجاح ومن هم المستفيدين من درجات الرأفة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من هنا

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الساعة العاشرة والنصف اليوم الثلاثاء.





