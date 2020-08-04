حبس عاملين سرقا 170 جهاز حاسب آلي من معهد أزهري بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة ١٧٠ جهاز كمبيوتر من معهد أزهري بأسلوب كسر القفل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مسئول معهد أزهري، يفيد اكتشافه سرقة 17 كيسة كمبيوتر من داخل غرفة الحاسب الآلي بالمعهد محل عمله.بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلي محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاملان.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل".وتم بإرشادهما ضبط 10 كيسة كمبيوتر المستولى عليهم بمسكنهما وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع في باقي المسروقات لأحد تجار الخردة وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.