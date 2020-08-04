رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ثُلث الشباب الأمريكي يعانون من ارتفاع ضغط الدم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:03 ص
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
أ ش أ
طباعة
كشفت دراسة حديثة، أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن مرض ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالشيخوخة، إلا أنه تم اكتشاف شيوعه بين الشباب الأمريكيين خاصة البالغين السود.

ووجدت الدراسة، أن ارتفاع ضغط الدم كان منتشرا عبر جميع المجموعات العرقية التي تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما في أمريكا، من المشاركين الأمريكيين البيض والمكسيكيين، وكان 22 ٪ منهم مصابين، ولكن الشباب السود هم الأكثر تضررا، حيث أظهر ما يقرب من 35% ارتفاع ضغط الدم، وما يضاعف المشكلة أن أقلية منهم فقط يتلقون العلاج، والقليل - لا يزيد على 15٪ - كان لديهم الحالة تحت "السيطرة المثلى".

وقالت الدكتورة "نيكا جولدنبرج"، الخبيرة المتطوعة في جمعية القلب الأمريكية" غالبا ما يربط الناس ارتفاع ضغط الدم بكبار السن.. لكن الشباب ليسوا محصنين"، مضيفة "في الواقع، هناك العديد من الأسباب التي تجعلهم عرضة لارتفاع ضغط الدم".

وتابعت "هذه النتائج ليست غير متوقعة بالنظر إلى ارتفاع معدلات السمنة في الولايات المتحدة، حيث يميل الشباب أيضا إلى تناول الكثير من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والكثير منهم لا يحصلون على قدر كاف من التمارين الرياضية، أما بالنسبة للتفاوتات العرقية، فهي تعكس ما وجدته الدراسات السابقة بين الأمريكيين في منتصف العمر وكبار السن.

وقال الدكتور فيبو بارشا، الأستاذ في جامعة "ألاباما" بالولايات المتحدة "هذا يظهر لنا أن الاختلافات العرقية تظهر في وقت مبكر من الحياة.. فالمحتمل أن يدخل ضمنها عوامل كثيرة من الفقر إلى مشاكل الوصول للرعاية الصحية أو الأطعمة الصحية، إلى الإجهاد المرتبط بالعنصرية".

وأضاف "أن ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة يثير القلق بشكل خاص، لأن العواقب قد تظهر في وقت سابق أيضا، وهي تشمل حالات خطيرة مثل "النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى". فيما اتفق الباحثون على أنه "إذا ترك دون اكتشاف أو علاج، فإن ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب يمكن أن يكون له آثار وخيمة".

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020

انخفاض كبير.. الصحة: 23 وفاة و157 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كيف تحصل على نتيجتك من موقع الدستور؟

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

تشيلي تودع استخدام أكياس البلاستيك في المتاجر إلى الأبد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد اعتمادها رسميًا على الدستور

الأمطار تقتل 12 شخصًا وتشرد أكثر من ألف في كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد