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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتعهد بالرد إذا طردت أمريكا صحفيين صينيين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:50 ص
الرئيس الصيني و ترامب
الرئيس الصيني و ترامب
وكالات
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قال رئيس تحرير صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية هو شيجين، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستتخذ إجراءات للرد إذا أجبر كل الصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة على الرحيل، وإن هذه الإجراءات ستشمل استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج.

وقال «هو»، في بيان:« نظرًا لأن الجانب الأمريكي لم يجدد تأشيرات الدخول لصحفيين صينيين، فإن الجانب الصيني مستعد لأسوأ السيناريوهات، وهو اضطرار كل الصحفيين الصينيين للرحيل عن الولايات المتحدةن لو حدث ذلك، فالجانب الصيني سيرد بما في ذلك استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج».

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