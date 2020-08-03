رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: 20% تراجعًا فى فاتورة اللحوم المستوردة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:12 م
اللحوم
اللحوم
أميرة ممدوح
طباعة
سجلت فاتورة واردات مصر من السلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، بعد أن هبطت إلى حدود 4.5 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 22.8%.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات اللحوم المجمدة انخفضت لـ 423 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 528.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 20%، كما انخفضت واردات حيوانات حية من 58.6 مليون دولار لـ 39.3 مليون دولار بنسبة 33%، وأسماك مجمدة من 103.6 مليون دولار لـ 93.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها بنسبة انخفاض 9.8%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

انخفاض كبير.. الصحة: 23 وفاة و157 إصابة جديدة بكورونا

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كيف تحصل على نتيجتك من موقع الدستور؟

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدستور غداً

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كيف تحصل على نتيجتك من موقع الدستور؟

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 من وزير التعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي

موعد فتح مكاتب البريد في محافظات مصر بعد إجازة عيد الأضحى

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد