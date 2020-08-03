الإحصاء: 20% تراجعًا فى فاتورة اللحوم المستوردة

سجلت فاتورة واردات مصر من السلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، بعد أن هبطت إلى حدود 4.5 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 22.8%.ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات اللحوم المجمدة انخفضت لـ 423 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 528.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 20%، كما انخفضت واردات حيوانات حية من 58.6 مليون دولار لـ 39.3 مليون دولار بنسبة 33%، وأسماك مجمدة من 103.6 مليون دولار لـ 93.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها بنسبة انخفاض 9.8%.