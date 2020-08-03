غرق شابين وإنقاذ 4 بمياه شاطئ البيطاش في الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بشاطئ هدير بمنطقة البيطاش بالعجمي، فيما تم إنقاذ 4 آخرين بواسطة أهالي المنطقة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.فيما انتشلت قوات الإنقاذ جثة شاب آخر بشاطئ النقابات بشهر العسل بالبيطاش نزل مياه البحر في نفس التوقيت فجر اليوم ليلقي مصرعه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بنزول مجموعة من الشباب لشاطئ هدير في الرابعة فجرًا، وتمكن عدد من أهالي المنطقة من إنقاذ 4 أشخاص فيما غرق الخامس ويدعي سليمان أحمد سليمان، 26 سنة، من التجمع الخامس بالقاهرة، وتم انتشال جثمانه مساء اليوم.كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من المتطوعين جثمان أحمد شهاب عزوز، 18 سنة، من مدينة أبوحمص التابعة لمحافظة البحيرة، والذي نزل لمياه البحر في الرابعة صباحًا بشاطئ النقابات الهندسية بالبيطاش.تحررت المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة التي قررت نقل الجثمانين للمشرحة لندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.