السودان يحذر من موجة فيضانات جديدة

حذرت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات بالسودان، اليوم، المواطنين والجهات المختصة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من الارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات ودعتهم للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.وأوضحت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات، الإثنين، في نشرة لجنة الفيضان أن حبس الدمازين - سنار، حبس الخرطوم-شندي، حبس شندي–عطبرة، حبس خشم القربة – عطبرة، حبس عطبرة- سد مروي وحبس سد مروي الدبة جميعها ستشهد ارتفاعا، وذلك وفق وكالة أنباء السودان «سونا».وأشارت الإدارة إلى أن حبس سنار- الخرطوم وحبس سد مروي – دنقلا فسيشهدان استقرارا، مؤكدة أنها ستواصل أعمالها لمتابعة موقف الفيضان اليومي.وشهد السودان فيضانات وانهيار أحد السدود، ما تسبب في غرق مئات المنازل وتشريد الآلاف بخلاف الخسائر المادية التي سببتها الفيضانات.