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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للمرة الثانية في أسبوع.. تلوث بترولي جديد بشاطئ رأس غارب (صور)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:49 م
شاطئ رأس غارب
شاطئ رأس غارب
كتب- علي عواد
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شهدت منطقة شاطئ كورنيش مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا في المنطقة المقابلة لمجلس مدينة رأس غارب، اليوم الإثنين، تلوثًا بتروليًا بالزيت الخام، على مساحات متفرقة حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى.

وتلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة في البحر الأحمر، بلاغًا، يفيد برصد تلوث بترولي بمساحات مختلفة على شاطئ مدينة رأس غارب شمال المحافظة، وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة، وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شئون البيئة بالواقعة.

وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة لـ"الدستور"، أنه تم إخطار أجهزة البيئة لرصد التلوث البترولي وإزالته من الشاطئ، وجار اتخاذ اللازم من قبل الأجهزة المعنية حيال الواقعة.

كما طالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر والتي تحدث للمرة الثانية خلال اسبوع واحد على شواطئ المدينة، بجانب المرات السابقة، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

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