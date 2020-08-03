81 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الاثنين، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت في غضون شهر، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة حاليا هو 1605 حالات بينما كان عدد الحالات قبل شهر 787 حالة.ونوه البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 21 ألفا و385 حالة، وقد تعافى منها 19 ألفا و63 حالة، بينما توفى 718 حالة، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا 113 حالة بالمستشفيات منهم 21 حالة بالعناية المركزة.يذكر أن الحكومة النمساوية تستعد لتطبيق نظام إشارات المرور لتحديد حجم المخاطر في كل مقاطعة وولاية بحلول منتصف أغسطس الجاري.كما تعكف وزارة الصحة على إعداد قانون جديد للوباء يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل 2021.