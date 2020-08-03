ترامب يعلن الطورائ فى كارولينا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الشمالية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية، لتكملة جهود الاستجابة للولاية، بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار أيساياس.وأوضح البيان، الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب، يتيح لوزارة الأمن الداخلي (الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ)، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان، وتقديم المساعدة المناسبة للطوارئ، من "إنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، والصحة والسلامة العامة".وأفاد البيان، بأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات، حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى لـ 25 مقاطعة، وتوفير تدابير الحماية الطارئة من "الفئة ب" التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة لـ 76 مقاطعة.