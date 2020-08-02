إقبال كبير من المواطنين على الموت بشاطئ النخيل (صور)

رغم التحذيرات مرارا وتكرارا بشأن عدم التواجد على شاطئ النخيل والذي شهد العديد من حوادث الغرق خلال الفترة الماضية أبرزها حادث ابتلع فيه البحر 11 شخصا، تم انتشال 10 جثامين منهم، ومازال الجثمان الأخير لم يُعلن العثور عليه بعد.ونظرا لغلق الشاطئ بقرار حكومي، وعدم توافر رجال التأمين والإنقاذ وانعدام الإضاءه ليلا، إلا أن المواطنين مازالوا يصرون على التواجد على رمال الشاطئ ونزول مياه البحر ليل نهار.وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك شهد شاطئ النخيل زحاما شديدا من المواطنين يفترشون رمال الشاطئ لقضاء وقت ترفيهي، بصحبة عائلاتهم واصدقائهم.يقول الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول وقائد فريق غطاسي الخير، إن بحر شاطئ النخيل اليوم عالي الأمواج ويشكل خطورة على المواطنين الراغبين في نزول مياهه، ولذلك نحتاج لمواصلة مزيد من التوعية للمواطنين، خاصة أن الشاطئ ما زال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.وأهابت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف مرارا وتكرارا بالمواطنين، تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد علي الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.