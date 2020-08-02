الجيش الإسرائيلى يتسلم أربع طائرات أمريكية من طراز الشبح F35

أفادت تقارير عبرية، أنَّ الجيش الإسرائيلي من المقرر أن يتسلم اليوم أربع طائرات أمريكية جديدة من طراز الشبح F35، ومن المقرر أن تهبط في قاعدة نيفاتيم.أوضحت التقارير أنه بذلك يرتفع عدد الطائرات من هذا الطراز لدى سلاح الجو الإسرائيلي إلى 27 طائرة مقاتلة، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة تسليح سلاح الجو بهذه الطائرات بمعدل ست طائرات سنويًا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي سابقًا، سيصل عدد هذه الطائرات في نهاية العام 2024 إلى 50 طائرة.وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب الأمريكي، مؤخرًا على مشروع قانون يضمّ رزمة مساعدات عسكريّة لإسرائيل تصل إلى 500 مليون دولار مخصّصة للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، ستذهب هذه المساعدات لمنظومات "القبّة الحديديّة" و"مقلاع داوود" و"حيتس" للدفاع الجوّي.وهذه المساعدات هي جزء من اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أقرّت في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وتصل إلى 38 مليار دولار.وسيتوزع جزء من المساعدات على النحو الآتي: 47.5 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا قادرة على مواجهة الإنفاق؛ 4 ملايين دولار للبحث الأميريكي – الإسرائيلي المشترك حول فيروس كورونا؛ و6 ملايين دولار للتعاون في برامج الطاقة والمياه، وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، حيث لا يتوقع أن يواجه عقبات.