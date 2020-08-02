رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يتسلم أربع طائرات أمريكية من طراز الشبح F35

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:36 م
طائرة F 35
طائرة F 35
سارة شريف
طباعة
أفادت تقارير عبرية، أنَّ الجيش الإسرائيلي من المقرر أن يتسلم اليوم أربع طائرات أمريكية جديدة من طراز الشبح F35، ومن المقرر أن تهبط في قاعدة نيفاتيم.

أوضحت التقارير أنه بذلك يرتفع عدد الطائرات من هذا الطراز لدى سلاح الجو الإسرائيلي إلى 27 طائرة مقاتلة، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة تسليح سلاح الجو بهذه الطائرات بمعدل ست طائرات سنويًا، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي سابقًا، سيصل عدد هذه الطائرات في نهاية العام 2024 إلى 50 طائرة.

وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب الأمريكي، مؤخرًا على مشروع قانون يضمّ رزمة مساعدات عسكريّة لإسرائيل تصل إلى 500 مليون دولار مخصّصة للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، ستذهب هذه المساعدات لمنظومات "القبّة الحديديّة" و"مقلاع داوود" و"حيتس" للدفاع الجوّي.

وهذه المساعدات هي جزء من اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أقرّت في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وتصل إلى 38 مليار دولار.

وسيتوزع جزء من المساعدات على النحو الآتي: 47.5 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا قادرة على مواجهة الإنفاق؛ 4 ملايين دولار للبحث الأميريكي – الإسرائيلي المشترك حول فيروس كورونا؛ و6 ملايين دولار للتعاون في برامج الطاقة والمياه، وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، حيث لا يتوقع أن يواجه عقبات.

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تشعل «انستجرام» بإطلالة جديدة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

العاصفة «إساياس» تقترب من ساحل ولاية أمريكية

«بعد إصابة 700 بالتسمم ووفاة طفل».. إغلاق 20 مطعمًا بالأردن

طبيبة تكشف الفيتامينات الواجب تناولها بعد الشفاء من كورونا

احذر.. فقدان الوزن بشكل سريع «فيه سم قاتل»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

«الفجيرة الثقافية» تنظم معرضًا فنيًا افتراضيًا بعنوان «إشراقات»

«بلاك تيما» يحتفل بمرور 16 عامًا على تأسيسه في الأوبرا

مناقشة رواية «شلة ليبون» لهشام الخشن أونلاين.. الأربعاء

«الثقافة» تعرض فيلما عن نور الشريف وحفلا لهاني شاكر الليلة