«الوطنية للانتخابات» تواصل استعداداتها اللوجستية لانتخابات «الشيوخ»

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية والفنية لانتخابات مجلس الشيوخ بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.ويواصل المرشحون بالنظامين الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، ممارسة الدعاية الانتخابية، من خلال إقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية واستعمال وسائل الدعاية المتنوعة.وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وحجم إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، لم ترصد أو تلقيها شكاوى من مخالفات الدعاية الانتخابية، وأن أي مخالفة إدارية تتم إزالتها بمعرفة السلطة المحلية بالدوائر الانتخابية.وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد أي مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها، حيث ألزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح بأن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أحد فروع بنكى الأهلي ومصر أو أحد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العيني، وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح أن يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول بكل الإيداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التي أنفقها المرشح من الحساب.كما ألزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم إنفاق دعايته الانتخابية.وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 8 أغسطس الموافق "يوم الصمت" الانتخابي، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 9 و8 أغسطس وفي الداخل 11 و12 أغسطس.