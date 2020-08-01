خبير عسكري: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية الضامن الرئيسي لحماية الإمكانيات الاقتصادية عالية القيمة خارج الحدود.وأضاف "الحلبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، خلال النشرة الإخبارية المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا جعل العبء الكبير يقع على عاتق القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب من الاتجاه الغربي، مؤكدًا أن استعدادات الدولة المصرية وعتادها وإمكانياتها تقف أمام أي تنظيم إرهابي وتقضي عليه.