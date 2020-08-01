«الوطنية للانتخابات» توزع أقراصا مدمجة على مرشحى الشيوخ بتفاصيل بيانات الناخبين

تعتزم الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الانتهاء من توزيع الناخبين على لجانهم الانتخابية في مراكز الاقتراع التي تم زيادتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا العالمية.وتسمح التحديثات التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخب بالاستعلام عن المركز الانتخابي ولجنة الاقتراع، ورقم الناخب في الكشوف على موقع الهيئة الوطنية باستخدام الرقم القومي.وأغلقت الهيئة قاعدة بيانات الناخبين ولم يسمح بالتعديل فيها إلا فى حالتين، أحدهما لإزالة المتوفين أو إضافة من صدر أهم أحكام بالإضافة للقاعدة أو ضده بالحذف.وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع الأسرة الواحدة فى للجنة ومركز اقتراع واحد، وذلك لتسهيل عليهم عملية الوصول إلى لجانهم والتصويت.ونظم قانون مجلس الشيوخ آليات أحقية المرشح الحصول على بيانات ناخبيه، حيث يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول على بيان بأسماء الناخبين، ويكون ذلك في شكل قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين الإجراءات الصحيحة لتصويت في الانتخابات بالداخل من خلال إلزامه بارتداء الكمامة داخل مراكز ولجان الاقتراع وبعد التأكد من شخصيته، وتقديم بطاقة الرقم القومي يقوم بالحصول على بطاقتين اقتراع مختومتين من الظهر بختم أو توقيع رئيس اللجنة إحداهما لنظام الفردي والأخرى لنظام القائمة.وينتحي الناخب خلف الستار المخصص للاقتراع وهو مرتدي الكمامة قفاز يدوي سيتم تسلمه داخل اللجنة لتأشير بالقلم المستخدم في اختيار المرشحين ثم يوقع الناخب أمام اسمه في كشوف الناخبين دون غمس اصابعه في الحبر الفسفوري بعد الاستغناء عنه بسبب كورونا.